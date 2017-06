موتو E4 و موتو E4 Plus آمدند 130 و 180 دلار

شرکت موتورولا روز گذشته از دو مدل جدید موتو E4 و موتو E4 Plus رونمایی کرد تقریبا یک ماه پیش همه Moto های جدید موتورولا به ترتیب حروف الفبا در قالب یک عکس لو رفت که در آن تصویر از دو گوشی Moto e با صفحه‌نمایش 5 اینچی با سنسور اثر انگشت و Moto e Plus با صفحه‌نمایش 5.5 اینچی و باتری 5,000mAh یاد شده بود حالا هردوی این گوشی‌ها در قالب دو مدل موتو E4 و موتو E4 Plus جامه عمل به خود پوشیده‌اند. صفحه‌نمایش E4 پنح اینچی با وضوح 720p است و با اینکه وضوح پنل E4 Plus نیز 720p است اما سایز آن به 5.5 اینچ ارتقا پیدا کرده و جذابیت بالاتری را به این رده قیمتی داده است. زیر صفحه‌نمایش هر دو گوشی از سنسور اثر انگشت استفاده شده و حضور فلز در بدنه آنها نیز جالب توجه به نظر می‌رسد.

در زمینه دوربین در مدل کوچک‌تر از دو واحد 8 و 5 مگاپیکسلی استفاده شده و در مدل بزرگ‌تر به دو واحد 13 و 5 مگاپیکسلی بر می‌خوریم. دوربین سلفی هر دو گوشی از یک فلش LED نیز در کنار خود بهره می‌برند. پردازش در این دو مدل در اغلب موارد با Snapdragon 427 حاوی 4 هسته 1.4 گیگاهرتزی ARM A53 و گرافیک Adreno 308 انجام می‌شود و هر دو 2 گیگابایت رم دارند. Moto E4 با حافظه 16 گیگابایتی و Moto E4 Plus با حافظه 16/32 گیگابایتی عرضه می‌شود. اسلات حافظه در هر دو حضور دارد اما ظاهرا هر دو تک سیم‌کارت هستند.

باتری در Moto E4 بدون تغییر نسبت به Moto E3 سال قبل 2,800mAh ظرفیت دارد اما در Moto E4 Plus با یک باتری حجیم 5,000mAh روبرو می‌شویم که از شارژر 10 واتی با امکان شارژ سریع نیز برخوردار است. موتورولا پیش از این Moto G5 و Moto G5 Plus و همچنین Moto C و Moto C Plus و چند روز پیش نیز Moto Z2 Play را به بازار عرضه کرده بود و به احتمال فراوان به زودی سری پرچمدار خود با نام Moto Z2 را نیز به صورت رسمی معرفی می‌کند.

Moto E4 قرار است با قیمت 130 دلار در آمریکا و 149 یورو در اروپا عرضه شود و Moto E4 Plus‌ نیز به همین ترتیب 180 دلار و 199 یورو قیمت‌گذاری شده است.

