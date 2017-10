آموزش طراحی وب سایت از پایه – قسمت دوازدهم

با سلام خدمت خوانندگان وب سایت عصر نوشتن، قسمت دوازدهم آموزش طراحی سایت از پایه را شروع می کنیم. کمی با تگ های inline و block آشنا شدیم. اما حالا می خواهیم دقیق تر با آنها آشنا شویم و به آنها استایل بدهیم.



تشخیص عناصر inline

ساده ترین روش تشخیص یک عنصر inline از blockاین است که عنصر inline درون یک عنصر دیگر قرار می گیرد. یک مـثال فیزیکی برای این مسئله این است که شما می توانید درون یک جعبه یک عکس یا چندین عکس را قرار دهید اما درون یک عکس نمی توان چندین جعبه را قرار داد.

از لحاظ فیزیکی نیز این امر امکان پذیر نیست. یک مثال خوب برای این موضوع span است که می تواند گروهی از کلمات را به هم مربوط کند و به آنها استایل دهد:

<p><span class=”fun”>Bubble Under</span>is a group of diving enthusiasts based in the south-west UK who meet up for diving trips in the summer months when the weather is good and the bacon rolls are flowing. We arrange weekends away as small groups to cut the costs of accommodation and travel and to ensure that everyone gets a trustworthy dive buddy.</p>

مثال های دیگری برای عناصر درون خطی:

• em

• Strong

• Cite

• a

به مثال بالا یکبار دیگر نگاه کنید، هر یک از عناصر inline بالا می توانند به جای تگ span در پاراگراف قرار گیرند:

باوجود اینکه عنصرimg یک عنصر درون خطی است، اما ما آن را مثل روش های گفته شده در بالا استفاده نمی کنیم. تصویر هیچگونه اطلاعاتی را برای مرورگر تامین نمی کند که به عنوان مثال متن خود را چگونه نمایش بدهد چون یک تصویر تنها یک عکس است و متنی برای نمایش دادن ندارد.

عناصر inline درون یکدیگر

عناصر inline بدون هیچ مشکلی می توانند درون یکدیگر قرار گیرند، به مثال زیر دقت کنید:

<p><span class=”fun”><a href=”http://www.bubbleunder.com/”>Bubble Under</a></span> is a group of diving enthusiasts based in the south-west UK who meet up for diving trips in the summer months when the weather is good and the bacon rolls are flowing. We arrange weekends away as small groups to cut the costs of accommodation and travel and to ensure that everyone gets a trustworthy dive buddy.</p>

یکی از قوانین XHTML باز و بسته شدن تگ هاست .باید دقت داشته باشید اگر تگی باز شود و بعد از آن تگ های دیگری باز شوند نحوه بسته شدن تگ ها به صورت بر عکس خواهد بود یعنی ابتدا آخرین تگی که باز شده بسته می شود و این روند بستن تگ ها تا آنجایی پیش می رود که به اولین تگی برسیم که باز کرده ایم.

این مدل کد زدن برای تمامی تگ ها و عناصر inline و یا block بکار میرود و هیچ تفاوتی نمی کند.

نکته از مترجم : عناصر block هیچگاه درون عناصر inline قرار نمی گیرند مگر در استثناء هایی در استاندارد HTML5

استایل دهی به عناصر inline و :block

عناصر Inline یکسری از خصوصیات را می توانند به ارث ببرند اینجا لیست وار برای مروری اجمالی یادآور می شوم:

• تغییر رنگ ( متن یا پس زمینه )

• تغییر خصوصیات فونت (سایز، نوع قلم، سایر خصیصه های استایل دهی به فونت مثل: زیر خط کشیدن و …)

و برای عناصر block این محدودیت را نداریم و عناصر می توانند خصیصه های بیشتری از ابزارهای css را به ارث ببرند:

• به یک متن یا پاراگراف می توان عرض و ارتفاع ثابتی داد.

• برای عناصری که درن یک div قرار گرفته اند می توانید paddingاستفاده کنید تا آنها را از لبه های div اصلی فاصله دهید.

• جابجا کردن یک عنصرblock در هر جای صفحه وب بدون در نظر گرفتن موقعیت آن در صفحه که باعث می شود بسیار چشمگیر ظاهر شود.

نکته مترجم : دقت نمایید برای این که بتوانیم ظاهری بیشتر از 2 مورد مطرح شده برای عناصر inline به عنصر مورد نظر بدهیم میبایست آن را به block تبدیل نماییم.

اندازه دادن به عناصرblock :

به طور پیش فرض عناصر block عرضی معادل با 100% فضای اطراف خود را در صفحه سایت اشغال می کنند. حتی اگر که div ای که در برگیرنده آنهاست دارای ارتفاع یا عرض مشخصی باشد. تا اینجای کار تمامی مثال های ما شامل این قضیه می شد اما اگر شما بخواهید می توانید این مقدار را عوض کنید و به جای 100% به آن مقدار دیگری را بدهید.

تنظیم کردن عرض

در نظر بگیرید که شما چندین پاراگراف دارید که به طور پیش فرض این پاراگراف ها عرض 100% دارند (چرا که block) هستند، و اکنون شما می خواهید تا یکی از این پاراگراف ها بیشتر از بقیه چشمگیر باشد و عرض آن با بقیه متفاوت باشد پس از طریق css به آن پاراگراف استایل خاصی می دهیم.

<p>We’ve stayed in quite a few caravan parks and camp sites over

the last couple of months, and I’ve started to notice a few

things that seem to suggest that there are some unwritten

rules of staying at these places. Unwritten until now, that is.</p>

<p>Everyone else on site will be better prepared and better

equipped than you. It’s a fact. No matter what extras you

might carry, someone a couple of plots down will still have

more. Utensil envy is rife.</p>

<p class=”attentiongrab”>When you first park, the distance

between the power supply and your van’s power socket will be

precisely 2 inches longer than the inadequate power lead that

you own.</p>

<p>On the hottest evenings, you will be parked next to someone

with a very flashy van that’s equipped with an air-con unit.

It will be facing you, blowing out hot air and taunting you

with its efficient hum.</p>