دستیار دیجیتالی جدید Bixby در دو گانه گلکسی S8 و +S8 نقش مهمی برای سامسونگ ایفا می‌کند تا جایی‌که یک دکمه Bixby سخت‌افزاری در کناره گوشی بدین‌منظور در نظر گرفته شده است که با فشردن آن به راحتی می‌توان به رابط دیجیتالی دسترسی داشت. اما آیا می‌توان وظیفه این دکمه Bixby را تغییر داد. یک ویدئوی جدیدا منتشر شده از سوی یکی از کاربران در این زمینه به خوبی مثبت بودن پاسخ این سوال را تأیید می‌کند.

طبق این ویدئو که در بالا قابل مشاهده است تنها با نصب یک اپلیکیشن ساده می‌توان وظیفه دکمه Bixby را به هر اپلیکیشن دیگری اختصاص داد. این برنامه که All in One Gestures نام دارد و هم‌اینک از PlayStore قابل دانلود است می‌توان کارکرد این کلید را تغییر دهد. در ویدئوی بالا با فشردن کلید بیکسبی به جای احضار شدن دستیار دیجیتالی سامسونگ، هوم‌پیج Google Now به نمایش در می‌آید و طبیعتا می‌توان اپ دیگری را نیز به جای گوگل Now جایگزین کرد. این البته نخستین باری نیست که دکمه‌های اضافی روی گوشی‌های سامسونگ امکان تغییر وظیفه را پیدا می‌کند و به عنوان نمونه پیش از این نیز دکمه اضافه روی گوشی Galaxy S7 Active می‌توانست وظیفه دیگری به جز اپ Activity سامسونگ را اجرا کند.

