لنوو به عنوان صاحب‌امتیاز برند موتورولا خود را برای ارائه ارزان‌ترین گوشی‌های Moto این برند که از آنها با نام Moto C و Moto C Plus یاد می‌شود آماده می‌کند. تا پیش از این ارزان‌قیمت‌ترین و ساده‌ترین تولید موتورولا در کلاس Moto G و Moto E قرار داشت اما اینک لنوو یک پله پایین‌تر رفته و برای کم کردن هرچه بیشتر قیمت Moto C را معرفی خواهد کرد.

این دو گوشی که امروز رندرهایی منتسب به آنها در دسترس قرار گرفته در پایین‌ترین سطح بازار قرار دارند و نباید انتظار مشخصات بالایی را از این مدل‌ها داشت. طبق گزارش‌های تایید نشده موتو سی و موتو سی پلاس هر دو دارای صفحه‌نمایش‌های 5 اینچی هستند که اولی وضوح 480×854 پیکسل و در دومی وضوح 720×1280 پیکسل دارد. پردازش در هر دو گوشی با چیپ‌ست‌های مدیاتک انجام می‌شود و فرکانس پردازنده‌ها در هر دو 1.3 گیگاهرتز است با این تفاوت که موتو C دارای پردازنده‌های 32 بیتی و موتو C پلاس از پردازنده‌های 64 بیتی بهره می‌برد.

Moto C با 8 و 16 گیگابایت حافظه داخلی می‌آید اما C Plus تنها یک آپشن یعنی 16 گیگابایت حافظه داخلی دارد. رم Moto C یک گیگابایتی است اما موتو C Plus از رم 2 گیگابایتی بهره می‌برد. دوربین سلفی هر دو گوشی 2 مگاپیکسل است و در مدل ساده‌تر از یک دوربین 5 و در مدل پیشرفته‌تر از یک دوربین 8 مگاپیکسلی در بخش پشتی استفاده شده است. ظرفیت باتری این مدل‌ها نیز به ترتیب 2350 و 4000 میلی آمپر ساعت خواهد بود. هنوز این اطلاعات همراه با زمان عرضه و قیمت این مدل‌ها از سوی موتورولا تأیید نشده اما می‌توان انتظار داشت که این اطلاعات نیز به زودی تکمیل شوند.

