انتشار تصویری از جدیدترین موتورولا : موتو Z2

شرکت لنوو امسال سبد کاملی از گوشی‌های موتو برای سال 2017 را ارائه می‌کند که طیف آنها از گوشی‌های ساده و ارزان‌قیمت Moto C و Moto C Plus تا مدل‌های سری Z2 و Z2 Force گسترده شده است. پیش از این تصویر رسمی موتو زد 2 پلی و تصویر و ویدئوی رسمی Moto Z2 Force و اینک نوبتی نیز باشد نوبت به موتو Z2 اصلی رسیده است. امروز تصویری از این گوشی منتشر شده که در صورت صحیح بودن حقایقی را در مورد این گوشی افشا می‌کند. شکل و طراحی این گوشی مانند دیگر گوشی‌های موتوی شرکت لنوو است که تصویر آنها فاش شده یا اینکه به صورت رسمی منتشر شده‌اند.

در موتو Z2 ظاهرا از اسکنر اثر انگشت در زیر صفحه‌نمایش استفاده شده و بالای صفحه‌نمایش نیز دو فلش LED به چشم می‌خورد. دکمه‌های تفکیک شده پاور و ولوم در سمت راست دستگاه به چشم می‌خورند و برخلاف Moto Z2 Force که در تصویر آن از جک 3.5 میلیمتری هدست استفاده شده بود در اینجا ظاهرا بریدگی جک هدست دیده نمی‌شود.

تاریخ ارائه Moto Z2 Play ظاهرا 8 ژوئن یا 18 خرداد تعیین شده و شاید در این زمان Z2 نیز معرفی شود.

منبع