بالاخره پس از مدت‌‌ها انتظار و انتشار اطلاعاتی در مورد نسل بعدی کنسول‌های بازی مایکروسافت موسوم به پروژه اسکورپیو، شرکت مایکروسافت به صورت رسمی از ایکس باکس One X در رویداد E3 2017 پرده برداشت. Xbox One X همانطور که از پیش مشخص شده بود از نسل فعلی Playstation 4 Pro قوی‌تر بوده و شرکت سازنده، آن را اولین کنسول بازی با پشتیبانی کامل از محتوای 4K می‌نامد

ایکس باکس One X با اینکه از طرف مایکروسافت به عنوان کوچک‌ترین کنسول بازی که این شرکت تا به حال ساخته است معرفی شده اما مشخصات و قابلیت‌های بزرگی را در خود نهفته دارد. پردازش در این کنسول نیز همچنان با پروسسور کاستوم AMD با 8 هسته 2.3 گیگاهرتزی انحام می‌شود و توان پردازش گرافیکی آن به 6 ترافلاپ می‌رسد. برای مقایسه بهتر است بدانید توان پردازش گرافیکی PS4 Pro به 4.2 ترافلاپ می‌رسد که این خوبی برتری Xbx One X را نشان می‌دهد. فرکانس گرافیک این مجموعه به 1,172MHz می‌رسد که نسبت به فرکانس 853Mhz نسل قبلی و حتی فرکانس 911MHz کنسول PS4 Pro سونی تغییر بزرگی را نشان می‌دهد. حافظه فلش کنسول 8 گیگابایت بوده و حافظه داخلی آن نیز 1 ترابایت در نظر گرفته شده است.

برای تکمیل مهم‌ترین قابلیت این کنسول مایکروسافت یعنی پشتیبانی از بازی‌های 4K، در این کنسول از درایو بلو-ری 4K استفاده شده و در بخش ارتباطی نیز گزینه‌هایی چون وای‌فای، بلوتوث و IR به چشم می‌خورد. تمامی لوازم جانبی پیشین Xbox One در این مدل نیز پشتیبانی شده و نه‌تنها بازی‌های Xbox One بلکه بازی‌های Xbox 360 را نیز می‌توان روی این کنسول اجرا کرد. مایکروسافت با اجرای آنچه “Super Sampling” با نمونه‌برداری ویژه می‌نامد قصد دارد کیفیت بازی‌ها را حتی در تلویزیون‌های معمول فول اچ‌دی نیز ارتقا دهد.

یک گزینه جدید دیگر در این کنسول سیستم خنک مایع آن است که به گفته شرکت سازنده تا به امروز در PCهای حرفه‌ای و سرورها به کار گرفته می‌شده است. از نظر طراحی، تغییر بزرگی در Xbox One X رخ داده و شباهت نزدیکی به Xbox One S‌ در آن دیده می‌شود. این کنسول در حال حاضر تنها به رنگ مشکی ارائه می‌شود اما ممکن است چون سال‌های قبل رنگ سفید نیز به آن افزوده شود. یکی از اولین عناوین بازی در دسترس برای ایکس باکس One X بازی Forza Motorsport 7 است که به صورت پیش‌فرض با وضوح 4K با 60 فریم در ثانیه اجرا می‌شود. برای این کنسول در زمان ارائه آن به بازار 22 عنوان اختصاصی در دسترس خواهد بود.

کنسول بازی جدید Xbox One X مایکروسافت قرار است در 7 نوامبر 2017 (16 آبان 1397) با قیمت 499 دلار به بازار عرضه شود.

