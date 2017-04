تصویر One Plus 5 منتشر شد : دو دوربین در بخش پشتی

همانطور که از پیش مشخص شده بود وان‌پلاس جدید سال 2017 به جای OnePlus 4 اینک One Plus 5 خوانده می‌شود علت این مسئله به دلیل بدیمن تلقی کردن عدد 4 در چین بوده و از این رو از قبل نیز تصمیم شرکت وان‌پلاس برای پرش از روی عدد 4 در نام مدل قابل حدس بود. امروز تصویری از One Plus 5 منتشر شد که حقایق تازه‌ای را در مورد این گوشی بر ملا می‌سازد. وجود اسنپ‌دراگون 835، رم 8 گیگابایتی و صفحه‌»مایش QHD نکاتی است که تا به امروز در مورد وان پلاس 5 می‌دانیم اما تا به امروز تصویری از این گوشی در دسترس قرار نگرفته بود.

امروز رندری از این گوشی منتشر شد که بر پایه اظهارات افرادی شکل گرفته که این گوشی را از نزدیک دیده‌اند و با آن کار کرده‌اند بدین‌ترتیب همچنان می‌توان امیدوار بود که این طرح نیز با تغییر روبرو شود. آنچه در این تصویر در نگاه اول به چشم می‌‌خورد حفظ رنگ مشکی است که نخستین بار در مدل 3T به کار گرفته شده بود و به جز این مورد و شاید حتی از قبل از آن نگاه همه افراد روی دوربین‌های دوگانه بخش پشتی ثابت می‌ماند.

در مورد جنس گوشی می‌توان حدس زد که این بار نیز از فلز در ساختار دستگاه استفاده شده بود؛ نکته‌ای که در OnePlus 3 و OnePlus 3T نیز دیده شده بود با این تفاوت که این بار از خط آنتن بر بالای بخش پشتی خبری نیست؛ نکته‌ای که غریب به نظر می‌رسد و همین مسئله احتمال ایجاد تغییر در این طرح را دوچندان می‌کند. البته در پایین یک خط باریک آنتن را می‌توان دید که ایده فلزی بودن گوشی را کاملا تأیید می‌کند.

نبود سنسور اثر انگشت در این قسمت، احتمال حضور آن در زیر صفحه‌نمایش را کاملا تقویت کرده و در مورد دوربین سلفی نیز خبرهای تایید نشده به حضور مجدد همان واخد 16 مگاپیکسلی حاضر در 3T اشاره دارد. انتظار آن می‌رود که OnePlus 5 با صفحه‌نمایش 5.5 اینچی، حداقل 6 گیگ رم، حداکثر 256 گیگابایت حافظه داخلی و یک باتری 3,000mAh با ضخامت تنها 7 میلیمتر ارائه شود.

