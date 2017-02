همه مشخصات گلکسی S8 پلاس مشخص شد

سیل اطلاعات در مورد پرچمدار بعدی سامسونگ یعنی S8 به حدی در طی چند هفته گذشته زیاد بوده که اینک تقریبا همه چیز را در مورد آن می‌دانیم امکان ارائه با رم 8 گیگی و UFS 2.1، حضور دو دوربین و یک اسپیکر در مدل S8 Plus، عکسی منتسب به گوشی اصلی، امکان ارائه با Snapdragin 835 و حتی رندر واقعی گلکسی S8 گوشه‌ای از این اطلاعات بوده و چند روز پیش نیز تصویری از این مدل در حال کار کردن و روشن منتشر شد. اما S8 ظاهرا تنها اسمارت‌فونی نیست که طی یکی دو ماه آینده از سوی سامسونگ به بازار عرضه می‌شود. گلکسی S8 پلاس ظاهرا دومین گوشی در این رده است که از S8 اصلی بزرگ‌تر است. با اینکه در طی خبرهای منتشر شده منتسب به این دو گوشی کمتر خبری به صورت اختصاصی در مورد گلکسی S8 پلاس در دسترس قرار گرفته بود امروز لیکر معروف Evan Blass که آن را با نام اکانت توئیتری‌‌اش، evleaks می‌شناسیم اطلاعات کاملی را در مورد گلکسی S8 پلاس در دسترس قرار داده است.

در لیست مشخصات منتشر شده توسط evleaks، گوشی S8 Plus دارای صفحه‌نمایش 6.2 اینچی +QHD (یا 6.1 اینچی اگر کناره‌های خمیده صفحه‌نمایش را به حساب نیاوریم) بوده و 4 گیگ رم دارد. بدین‌ترتیب می‌توان شایعاتی که پیش از این در مورد 8 گیگی بودن رم S8 Plus منتشر شده بود را رد کرد. حضور دو دوربین 12 مگاپیکسلی Dual Pixel همراه با دوربین جلویی 8 مگاپیکسلی در زمره دیگر مشخصاتی هستند که امروز منتشر شده و حافظه داخلی نیز مانند S8 اصلی ظاهرا همان 64 گیگابایت است. بدین‌ترتیب تفاوت اصلی S8 Plus با S8 اصلی به جز سایز صفحه‌نمایش به حضور دو دوربین در بخش پشتی آن تعلق دارد که راه‌کاری کاملا مشابه آنچه در آیفون 7 و آیفون 7 پلاس رخ داد را نشان می‌دهد. مقاومت در برابر نفوذ آب با IP68، اسکنر عنبیه چشم و هدست‌هایی که توسط AKG (زیر مجموعه هارمان) تنظیم شده‌اند سایر نکاتی را که evleaks در شیت مشخصات این گوشی به آنها اشاره کرده است را تشکیل می‌دهند. تنها نکات مبهم باقی مانده در مورد S8 Plus به چیپ‌ست پردازشی و ظرفیت باتری تعلق دارد.

