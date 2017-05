شرکت گوگل سه سال پیش در جریان کنفرانس I/O 2014 از برنامه Android One این شرکت پرده برداشت که در آن ارائه گوشی‌های جدید در همکاری با برندهای محلی در کشورهایی همچون هند مد نظر قرار داشته و معدود گوشی‌های ارائه شده به این برنامه از آپدیت‌های منظم اندروید و قیمت مطلوبی برخوردار بودند. سه‌سال پس از آن تاریخ امروز گوگل در کنفرانس I/O 2017 سیستم‌عاملی به نام اندروید Go را معرفی کرده که به نظر می‌رسد قصد آن پر کردن فضای خالی ایجاد شده در اثر ارائه نشدن طولانی مدت دیوایس جدیدی در برنامه Android One باشد. گوگل با اینکه Android Go را نسخه دوم One نمی داند اما در عمل شباهت‌های بسیاری بین این دو برنامه وجود دارد.

به گوگل٫ الهام‌بخش این شرکت برای طراحی این ورژن سبک از اندروید، اپلیکیشن YouTube Go بوده است و پس از آن هر دیوایس دیگری که با اندروید O یا هر ورژن آینده اندروید ارائه شود و 1 گیگابایت رم یا کمتر داشته باشد این نسخه از اندروید یعنی اندروید Go را دریافت می‌کند. این برنامه حتی دیوایس‌های دارای رم 512 مگابایت را نیز در بر می‌گیرد. Android Go از نیاز سخت‌افزاری پایین‌تری برخوردار بوده و قابلیت‌های شبکه‌ای چندانی نیز نیاز ندارد. تمرکز بر مصرف پایین‌ دیتای شبکه و آگاه ساختن آسان کاربران از میزان دیتای مصرفی از جمله نکات پایه‌ای این سیستم‌عامل به حساب می‌آید. برای توسعه‌دهنده‌گان نرم‌افزارهای این سیستم‌عامل نیز راه‌‌کارهای مشخصی برای تلفیق برنامه خود با ورژنی که برای کاربران دارای Android Go نشان داده می‌شود در نظر گرفته شده است. پیش‌بینی گوگل این است که نخستین دیوایس‌های مجهز به این نسخه از اندروید در سال 2018 به بازار عرضه شود.

