MWC 2017 : معرفی رسمی هواوی P10 و P10 پلاس

هواوی P10 و P10 پلاس طبق انتظار امروز یک روز پیش از افتتاح رسمی کنگره جهانی موبایل در بارسلون اسپانیا به صورت رسمی معرفی شدند. اطلاعات در مورد P10 و P10 پلاس نیز پیش از معرفی این دو گوشی بسیار زیاد بوده و از قبل حجم وسیعی از اطلاعات در مورد این دو گوشی منتشر شده بود. در طراحی هر دوی این گوشی‌ها بهبودهایی نسبت به گذشته و به طور ویژه در مقایسه با سری P9 صورت پذیرفته و سیستم دو دوربینی دارای لایسنس از لایکای آلمان نیز تغییرات مناسبی را تجربه کرده است. هواوی تأکید ویژه‌ای روی رنگ‌های جدید این دو گوشی داشته و به جز رنگ‌های کلاسیکی چون مشکی و نقره‌ای، رنگ‌های تازه‌ای مثل سبز و آبی که به ترتیب آنها را Greenery و Dazzling Blue را به P10 و P10 پلاس افزوده است.

صفحه‌نمایش هواوی P10 اینک 5.1 اینچی است که نسبت به P9، یک دهم اینچ کوچک‌تر شده است. وضوح صفحه‌‌نمایش البته تغییری نداشته و همچنان فول اچ‌دی یا 1920×1080 پیکسلی است. در زمینه سایز و وزن نیز تغییر خاصی نمی‌بینیم و به جز کاهش 1.6 میلیمتری عرض، سایز موارد حتی وزن تقریبا ثابت مانده‌اند. شیشه محافظ روی صفحه‌نمایش به نسخه پنجم گوریلاگلس ارتقا یافته که از این مورد می‌توان به عنوان یک نکته مثبت جدید در این قسمت اشاره کرد.

در مورد P10 پلاس و مقایسه آن با P9 Plus سال گذشته یکی دو تغییر مهم به چشم می‌خورد. سایز 5.5 اینچی صفحه‌نمایش تغییری نکرده اما این بار وضوح آن از فول اچ‌دی به QHD یا 2560×1440 پیکسل رسیده است. هواوی ترجیح داده تا به جای پنل AMOLED سال گذشته این بار در P10 Plus‌ از یک پنل IPS استفاده کند، ارتقا ورزن گوریلاگلس در این مدل نیز همانند P10 رخ داده است. در زمینه ابعاد و اندازه‌ها، P10 Plus نسبت به P9 Plus در طول اندکی (1.2 میلیمتر) بزرگ‌تر شده ولی در عرض با کاهش (1.1 میلیمتری) روبرو شده است. وزن 165 گرمی آن نیز تنها 3 گرم سنگین‌تر از مدل سال گذشته است.

در زمینه دوربین هر دو گوشی از نسل جدید دوربین‌های دوگانه لایکا که پیش از این در Mate 9‌ به کار گرفته شده بود بهره می‌برند جایی‌که از یک دوربین 20 مگاپیکسلی سیاه و سفید و یک دوربین 12 مگاپیکسلی رنگی استفاده شده است. در اینجا نیز در حالی که کاربر می‌تواند به صورت مستقل از هریک از دو دوربین استفاده کند اما ترکیب این دوربین‌ها با یکدیگر افکت‌های جذاب و کیفیت بالاتری را به ارمغان می‌آورد.

در زمینه پردازش از جدیدترین دستاورد هواوی یعنی چیپ Kirin 960 استفاده شده که گرافیک 8 هسته‌ای Mali-G71 در کنار هسته‌های قدرتمند ARM A73 کیفیت بسیار بالایی را به این مجموعه می‌بخشد. حافظه داخلی P10 در یک نسخه 64 گیگابایتی ارائه می‌شود اما P10 Plus علاوه بر این ورژن 64 گیگابایتی دارای یک نسخه 128 گیگابایتی نیز هست. رم هواوی P10 برابر 4 گیگابایت است و نسخه 64 گیگابایتی P10 Plus‌ از 4 گیگابایت رم و نسخه 128 گیگابایتی آن از 6 گیگابایت رم بهره می‌برد. هر دو گوشی نیز از یک اسلات حافظه که در جایگاه سیم‌کارت دوم قرار می‌گیرد برخوردارند. سیستم‌عامل هر دو گوشی اندروید 7 بوده و با جدیدترین نسخه رابط کاربری اختصاصی هواوی یعنی EMUI 5.1‌ ارائه می‌شوند.

ظرفیت باتری P10 و P10 پلاس هر دو نسبت به مدل‌های معادل خود ارتقا یافته جایی‌که باتری P10‌از 3000 به 3200mAh و باتری P10 Plus از 3400 به 3750mAh رسیده است. یک نکته نچندان جالب در طراحی هر دو این گوشی‌ها انتقال سنسور اثر انگشت از بخش پشتی به زیر صفحه‌نمایش است که مشخصا ارگونومیک پایین‌تری را نسبت به گذشته ارائه می‌کند.

زمان ورود به بازار هر دوی این مدل‌ها ماه مارچ 2017 (از 10 اسفند به بعد) اعلام شده و گوشی‌ها در این کشورها در دسترس قرار می‌گیرند : استرالیا، اتریش، شیلی، چین، کلمبیا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، مالزی، مکزیک، هلند، نیوزلند، نوروژ، پرو، فیلیپین، لهستان، روسیه، عربستان، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، تایلند، ترکیه، امارات، بریتانیا و ویتنام.

قیمت P10 با حافظه 64 و رم 4 گیگی برابر 650 یورو، P10 Plus با همین ترکیب برابر 700 یورو و P10 Plus‌ با حافظه 128 و رم 6 گیگی برابر 800 یورو خواهد بود.