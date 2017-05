هواوی نوا 2 و نوا 2 پلاس آمد ؛ دوربین 20MP سلفی!

در شهریور ماه سال گذشته شرکت هواوی از مدل‌های جدید Nova و Nova Plus رونمایی کرد این دو گوشی به رده میانی پیشرفته تولیدات هواوی تعلق داشته و با بدنه‌های فلزی و مشخصات پردازشی مناسب در بعضی بازارها با استقبال روبرو شدند. امروز شرکت هواوی از دو مدل جدید این خانواده با نام‌های نوا 2 و Nova 2 Plus رونمایی کرده که به برند honor شباهت داشت و به سری جدید P نیز با ارائه دو دوربین بی‌شباهت نیستند. در پشت این دو گوشی از دو دوربین 12 و 8 مگاپیکسلی استفاده شده که دوربین اصلی 12 مگاپیکسلی با سایز پیکسل‌های 1.25‌ میکرونی و گشودگی دیافراگم f/1.8 بوده و دوربین دوم 8 مگاپیکسلی به آن در زمینه برداشت پرتره و زوم اپتیکال کمک می‌کند. در جلوی آنها نیز یک دوربین 20 مگاپیکسلی وجود دارد که حتی در سری P10 نیز وجود نداشت.

این دو گوشی هر دو دارای بدنه‌های فلزی هستند و تقریبا تنها در صفحه‌نمایش با هم فرق دارند جایی‌که نوا 2 دارای پنل 5 اینچی و Nova 2 Plus از یک صفحه‌نمایش 5.5 اینچی بهره می‌برد. این صفحه‌نمایش‌ها هر دو فول اچ‌‌دی از نوع IPS LCD هستند. با وجود ضخامت اندک 6.9 میلیمتری برای هر دو مدل باتری‌های نسبتا حجیمی برای آنها در نظر گرفته شده که شامل باتری 2,950mAh برای Nova 2 و باتری 3,340mAh برای Nova 2 Plus‌ می‌شود. پردازش در این دو با چیپ Kirin 659 تأمین شده و هر دو 4 گیگابایت رم دارند. حافظه داخلی Nova 2 برابر 64 گیگابایت و برای Nova 2 Plus برابر 128 گیگابایت است. Nova 2 نزدیک به 365 دلار و Nova 2 Plus نزدیک به 420 دلار قیمت دارند. شروع فروش این دو گوشی از 16 ژوئن (26 خرداد) خواهد بود.

