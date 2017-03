Oppo F3 Plus با دو دوربین سلفی معرفی شد

Oppo F3 Plus امروز با دو دوربین سلفی معرفی شد؛ شرکت اوپو که در حال حاضر چهارمین برند دنیا از لحاظ ارائه اسمارت‌فون به بازار (پس از سامسونگ، اپل و هواوی) به حساب می‌آید در بازار چین بسیار محبوب و پر فروش بوده و حتی هواوی را نیز در سه ماهه پایانی سال 2016 به زیر کشیده است. Oppo F3 Plus به عنوان محصول جدید این کمپانی در یک جنبه مهم یعنی دوربین‌های سلفی با اسمارت‌فون‌های معمول تفاوت داشته و توجه کاربران جوان‌تر را طبیعتا بیشتر به خود جلب خواهد کرد. Oppo F3 Plus بر بالای صفحه‌نمایش از دو دوربین 16 و 8 مگاپیکسلی بهره می‌برد که دوربین 8 مگاپیکسلی دارای میدان دید 120 درجه‌ای بوده و دوربین 16 مگاپیکسلی زاویه دید معمول و عادی را ارائه می‌کند. البته هیچ‌یک از این دو دوربین دارای فوکوس خودکار نیست.

دوربین اصلی دستگاه همانند گوشی پر افتخار R9 همین برند یک دوربین 16 مگاپیکسلی با سنسور 1/2.8 اینچی سونی IMX398 بوده گشودگی دیافراگم آن نیز رقم بسیار مناسب f/1.7 است. F3 بازهم همانند R9 از شش رشته آنتن در پیرامون خود بهره می‌برد که آنتن‌دهی دستگاه در سخت‌ترین شرایط را نیز تضمین می‌کند. صفحه‌نمایش گوشی اینک 6 اینچی فول اچ‌دی است و مجافظت از آن نیز بر عهده گوریلاگلس 5 خواهد بود. باتری دستگاه 4 هزار میلی آمپر ساعت ظرفیت دارد و شارژر آن نیز طبیعتا از شارژ سریع VOOC بهره می‌برد.

چیپ‌ست Snapdragon 653 گوشی با اینکه همانند گوشی‌های پیشرفته از هسته‌های ARM A73 نیز بهره می‌برد اما معماری نچندان فوق‌العاده 28 نانومتری شرایط پایین‌تری را باری F3 در مقابل بزرگان ایجاد می‌کند. اندروید گوشی نسخه ششم مارشملو بوده و 4 گیگ رم و 64 گیگ حافظه داخلی دارد. زمان ورود به بازار و قیمت این گوشی هنوز اعلام نشده است.

منبع