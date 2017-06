موتو C پلاس با باتری 4000 و قیمت 110 دلار در بازار

Moto C و Moto C Plus ، ارزان‌ترین گوشی‌های موتورولا چندی پیش به صورت نیمه رسمی و یک ماه پیش به صورت رسمی معرفی شدند. پس از آنکه موتو C از چندی قبل در بازار هند در دسترس قرار گرفت از فردا نیز قرار است موتو C پلاس با قیمت 7000 روپیه‌ای (معادل 110 دلار) به بازار این کشور عرضه شود.

موتو C پلاس در این نوبت با رنگ‌های مشکی، سفید و طلایی در فروشگاه Flipkart عرضه ضده و با توجه به مشصات بهبود یافته آن نسبت به موتو C‌ از یک سو و قیمت مناسب آن از سوی دیگر، انتظار استقبال زیادی از آن می‌رود. موتو C Plus دارای یک صفحه‌نمایش 5 اینچی 720p بوده و دوربین اصلی 8 مگاپیکسلی آن نیز با همین وضوح یعنی 720p قادر به فیلم‌برداری است. چیپ پردازشی مدیاتک دستگاه دارای 4 هسته 1.3 گیگاهرتزی و گرافیک Mali-T720 MP2 بوده و 1 یا 2 گیگابایت رم و 16 گیگابایت حافظه داخلی دارد. اسلات حافظه برای ارتقا حافظه داخلی نیز برای این گوشی در نظر گرفته شده است. این گوشی از اتصال LTE نیز پشتیبانی می‌کند.

اما جذاب‌ترین نکته در مورد موتو C Plus به باتری آن تعلق دارد که با ظرفیت 4,000mAh و با نیم‌نگاهی به مشخصات نچندان بالای گوشی انتظار دوام بسیار بالایی را در ذهن پدید می‌آورد. دوربین دوم این گوشی تنها 2 مگاپیکسل وضوح دارد و سیستم‌عامل آن نیز نسخه هفتم اندروید است.

منبع