چندی پیش خبر مبنی بر فروش 10 میلیون عدد P9 و P9 Plus از سوی هواوی منتشر شد. این میزان فروش برای شرکت هواوی، سومین عرضه‌کننده اسمارت‌فون در دنیا، پس از اپل و سامسونگ، رقم نسبتا راضی‌کننده‌ای به نظر می‌رسد و ظاهرا این فروش P9 و P9 Plus هنوز پایان نیافته و در فاصله سه ماه پس از این خبر، ظاهرا 2 میلیون دیگر نیز به فروش این دو گوشی افزوده شده چرا که بار دیگر همان منبع پیشین یعنی Yu Chengdong یا آنگونه بیشتر شناخته می‌شود، Richard Yu، مدیرعامل گروه کسب و کار کالای مصرفی هواوی از ارتقا فروش این دو گوشی به 12 میلیون عدد خبر داده است.

P9 و P9 Plus البته با معرفی P10 و P10 Plus در نمایشگاه MWC 2017 اینک آرام‌آرام از نقطه تمرکز شرکت هواوی در زمینه بازاریابی و فروش خارج شده و ادامه فروش‌ آنها در بازهای مختلف می‌تواند به تقویت این برند در سال 2017 منجر شود. هواوی در سال 2016 موفق به عرضه (shipment) نزدیک به 139 میلیون گوشی هوشمند به بازار شده و بدین‌‌ترتیب جایگاه سوم را پس از دو غول کره‌ای و آمریکایی به خود اختصاص داده است. هواوی از جایگاه فعلی خود نیز چندان رضایت ندارد چرا که به گفته Yu، این شرکت قصد دارد در طی 3 سال آینده با کنار زدن اپل در جایگاه دوم قرار گرفته و تا سال 2021 حتی به جایگاه سامسونگ نیز حمله کند. اگرچه فروش پرچمداران هواوی تا به امروز با تکیه بر مشخصات بالا و قیمت نسبتا مناسب در بازارهای مختلف از جمله بازارهای نوظهور مطلوب و رضایت‌بخش بوده است اما برای دستیابی به جایگاه اپل و سامسونگ نیاز به ایجاد تغییرا بیشتر و حضور پر رنگ‌تر در بازارهای استراتژیکی چون ایالات متحده وجود دارد. در سال جاری نیز جاری P10 و P10 Plus با وجود مشخصات و امکانات مطلوب، از ترند اصلی امسال یعنی ساخت گوشی‌هایی با حداقل حاشیه بالا و پایین صفحه‌نمایش همانند LG G6 و سامسونگ گلکسی S8 و +S8 تا حدودی به دور افتاده است.

