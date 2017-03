شاید هیچگاه تا به این اندازه با گوشی‌های موبایلی که هنوز چند هفته‌ای تا معرفی آنها باقی مانده است آشنا نشده باشیم. گلکسی اس 8 و گلکسی S8 Plus نام دو پرچمدار سامسونگ است که در طی یکی دو ماه گذشته حجم بسیار وسیعی از اطلاعات در مورد آنها منتشر شده است. این اطلاعات البته بیشتر شامل S8 بوده و S8 Plus را کمتر در بر گرفته است. البته این به معنای آن نیست که اطلاعات اندکی از S8 Plus داریم. امروز این گوشی در بنچ‌مارک مطرح Geekbench که کیفیت هسته‌های پردازشی دستگاه را می‌سنجد ظاهر شده است. طبق اطلاعات این بنچ‌مارک، چیپ‌ پردازشی گوشی مورد بررسی قرار گرفته از نوع Snapdragon 835 با نام مدل دقیق MSM8998 بوده و خود گوشی نیز دارای مدل SM-G955U و اندروید 7 است.

اس 8 پلاس در این تست به امتیاز تک هسته‌ای 1,929 و امتیاز چند هسته‌ای 6,084 واحد دست پیدا کرده است که هنوز رقبایی را به خصوص در کلاس غیر اندرویدی‌ها (بخوانید آیفون) پیش روی خود می‌بیند. تا معرفی رسمی S8 و S8 پلاس دقیقا 27 روز دیگر وقت در 29 مارچ وقت باقی است تا آن زمان بی‌شک بارها و بارهای دیگر این دو پرچمدار سامسونگ در برابر دوربین‌های غیر رسمی متعدد و تحت بنچ‌مارک‌های گوناگون قرار گرفته و نتایج آنها به صورت غیر رسمی منتشر می‌شود.

