آموزش طراحی وب سایت از پایه – قسمت سوم

ساخت اولین صفحه وب سایت شما

در هر جای كامپیوتر كه دوست دارید فلدری به نام my-first-webpage بسازید.

textEditor خودتان را كه در جلسات قبل توضیح دادیم باز كنید كد زیر را در آن كپی كنید

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN”

“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”>

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>

<head>

<title>The Most Basic Web Page in the World</title>

<meta http-equiv=”Content-Type”

content=”text/html; charset=utf-8″/>

</head>

<body>

<h1>The Most Basic Web Page in the World</h1>

<p>This is a very simple web page to get you started.

Hopefully you will get to see how the markup that drives

the page relates to the end result that you can see on

screen.</p>

<p>This is another paragraph, by the way. Just to show how it

works.</p>

</body>

</html>