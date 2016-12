آموزش طراحی وب سایت از پایه – قسمت هشتم

با قسمت هشتم آموزش طراحی سایت در خدمتتان هستیم . در این قسمت برای درج استایل (css style ) به سایت 2 روش embedded و externalرا کاملا توضیح خواهم داد. به یقین این قسمت آموزش می تواند تحولی در روش طراحی شما ایجاد کند . پس تا پایان با ما باشید و ما را نظرات خودتان محروم نکنید.



Embedded Style

در جلسه قبل با استایل inline آشنا شدید. اما این، روش مناسبی برای دادن ظاهر به سایت نیست و میبایست از روش دیگری استفاده کرد. به طور مثال می بایست استایل را در جایی نوشت و به همه تگ ها گفت از آن استایل خاص برای ظاهر خودشان استفاده کنند.

برای این کار کافی است داخل تگ head در بالای صفحه عنصر style را اضافه کنیم:

<head>

<title>Bubble Under – The diving club for the south-west

UK</title>

<meta http-equiv=”Content-Type”

content=”text/html; charset=utf-8″/>

<style type=”text/css”>

p {

font-size: 12px;

}

</style>

</head>