پاک کردن پیام‌ واتس اپ فقط در 7 دقیقه پس از ارسال!

بالاخره یکی دیگر از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های پیام‌رسان جهان نیز به این نتیجه رسید که گه‌گاهی باید پیام ارسال شده برای یک شخص را اصطلاحا unsend کرد و آن را پاک نمود. پاک کردن پیام‌ واتس اپ حالا به صورت رسمی معرفی شده اما یک تفاوت آن با اپلیکیشن‌های دیگر به خصوص تلگرام در این است که در این مورد باید سریع باشید چون فقط 7 دقیقه زمان برای پاک کردن پیام‌ واتس اپ در اختیار دارد.

با اینکه واتس اپ هنوز هیچ اعلان رسمی در این زمینه منتشر نکرده است اما صفحه پرسش و پاسخ برنامه برای منعکس کردن رونمایی از این قابلیت حالا آپدیت شده است این ویژگی که Delete for everyone نام دارد برای کاربران هر سه سیستم‌عامل اندروید، iOS و ویندوزفون در دسترس قرار می‌گیرد.

برای پاک کردن یک پیام‌ واتس اپ که پیش از این ارسال کرده‌اند باید ابتدا به صفحه چت رفته و دست خود را روی پیام مورد نظر نگه دارید تا زیر منوی آن ظاهر شود. از این منو تنها کافی ست گزینه Delete for everyone را انتخاب کنید. یک نکته جالب در این میان این است که با همین روش نه‌تنها یک پیام بلکه چندین پیام را هم به صورت همزمان انتخاب و حفظ کنید. اگر این کار را به سرعت و ظرف کمتر از 7 دقیقه از ارسال پیام انجام دهید پیام مورد نظر حذف شده و عبارت This message was deleted روی صفحه ظاهر می‌شود.

به این نکته دقت داشته باشید که واتس اپ هنوز این ویژگی را در اختیار همه قرار نداشته و تنها برخی از کاربران در حال حاضر به آن دسترسی دارند اما دیر یا زود مطمئنا همگی از آن برخوردار خواهند شد.

