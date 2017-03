آموزش طراحی وب سایت از پایه – قسمت یازدهم

با سلام خدمت خوانندگان وب سایت عصر نوشتن، قسمت یازدهم آموزش طراحی سایت از پایه را شروع می کنیم. به دلیلی سوالات مطرح شده از آموزش قبلی مطلب آخر آن آموزش را مجدداً در ابتدای این آموزش تکرار میکنیم.

کدام یک از کدهای زیر بر روی عناصر تاثیر میگذارند؟

وقتی به یک عنصر

یکسری خصوصیات نسبت می دهیم، و در یک استایل دهی گروهی یا در جای دیگری

یکسری خصوصیات دیگر برای آن می نویسیم، از بین خصوصیات یکسان تمامی آنها به

ارث برده میشود و از بین سایر خصوصیات آن ویژگی هایی به ارث می روند که

نسبت به سایر دستورات دیرتر و یا به عبارتی بعد تر نوشته شده اند و در صفحه

استایل دهی پایین تر قرار گرفته اند. با هم به بررسی مثال زیر می پردازیم :

h2

{

color: blue;

font-size: medium;

font-weight: normal;

}

h1, h2, h3

{

font-family: “Trebuchet MS”, Helvetica, Arial, sans-serif;

background-color: navy;

color: white;

}

در

دستورات ابتدایی رنگ نسبت داده شده به تگ h2 آبی است، اما در استایل دهی

گروهی رنگ نسبت داده شده به آن سفید است، به همین دلیل رنگ فونت انتخابی

برای آن سفید خواهد بود. مهم نیست که در دستورات قبلی 100 بار رنگ آبی به

h2 نسبت داده شود پرا که آخرین دستور css رنگ سفید را به این تگ نسبت می

دهد.

استایل دهی به لینک ها:

لینک ها در سراسر دنیای وب وجود

دارند، اگر به لینک های اولیه با استایل پیش فرض نگاهی بیندازیم می بینیم

که لینک ها دارای یک خط در زیر نوشته لینک (underline) هستند. به صورت پیش

فرض مرورگرها از رنگ های زیر برای لینک ها استفاده می کنند:

آبی : لینکی که مشاهده نشده باشد.

بنفش : لینکی که شما آن را قبلا مشاهده کرده اید.

قرمز: لینکی که فعال است و شما در حال کلیک کردن بر روی آن هستید.

در بیشتر مواقع استایل دهی به لینک ها ممکن است به شکل زیر باشد:

A

{

font-weight: bold;

color: black;

}

با این دستور به جای اینکه لینک های آبی رنگ با سایز فونت نرمال داشته باشیم، لینک های شما به رنگ آبی و ضخیم خواهد بود.

همانطور

که قبلا اشاره کردیم تا کنون یک نوع حالت برای لینک ها معرفی کردیم، لینک

های مشاهده شده، لینک های فعال و لینک هایی که هنوز بر روی آنها کلیک نشده

است، اما نوع چهارمی وجود دارد که hover نامیده می شود، این حالت برای وقتی

است که نشانه گر موس بر روی لینک می آید که با استایل دهی در css نیز

میتوان خصوصیات این لینک را نیز تغییر داد.

در اینجا به برخی از استایل هایی که می توان به لینک ها داد نگاهی می اندازیم:

a {

font-weight: bold;

}

a:link {

color: black;

}

a:visited {

color: gray;

}

a:hover {

text-decoration: none;

color: white;

background-color: navy;

}

a:active {

color: aqua;

background-color: navy;

}

عکس بالا کلیه حالت های مختلف لینک ها را نشان می دهد و حالت hover آن

لینک تماس با ما (contact us) است. تمامی رنگ های پیش زمینه و سایر رنگ

های دیگر را می توانید با css ایجاد کنید و می توانید افکت های بسیار

جذابی مانند آن چیزی که در بخش فوتر سایت وب اسکالا مشاهده نمایید ایجاد

کنید.

پاک کردن پیشینه مرورگر:

مرورگرها به صورت پیش فرض مقداری

از پیشینه صفحات وب سایت را در خود ذخیره می کنند و از این اطلاعات استفاده

می کنند که بدانند آیا لینکی بازدید شده است یا نه، اما این کار برای

زمانیکه طراح وب سایت در حال تست کردن صفحه سایتی است کمی مشکل ساز می شود

به خصوص وقتی که طراح می خواهد لینکی که بازدید نشده است را استایل بدهد،

اما چون صفحه سایت را چندین بار refresh کرده مرورگر وی به اصطلاح cache

کرده و به همین دلیل لینک های بازدید نشده را بازدید شده می پندارد که به

همین دلیل می بایست cache یا اطلاعات ذخیده شده را پاک کرد. برای این منظور

به این صورت عمل می کنیم:

در مرورگر اینترنت اکسپلورر : تب tools

راانتخاب کرده، internet option را کلیک می کنید، زیر browser history

دکمه delete را بزنید، در پنجره باز شده check box مربوط به history را

فعال کنید، انتخاب سایر گرینه ها با توجه به نظر خودتان می تواند صورت

گیرد. در نهایت دکمه delete را زده و پنجره internet option را ok میکنیم

تا بسته شود و cache مرورگرمان پاک شود.

سایر مرورگرها نیز روشی مشابه دارند که آدرس دسترسی به history آنها نیز به صورت زیر است:

Tools > Options یا Preferences > Privacy

کلاس های انتخابگر :

تا

اینجا یاد گرفتیم که چگونه در یک فایل CSS خصوصیات مختلفی برای تگها

بنویسیم و آموختیم که میتوان خصوصیات یک کلاس را برای تگهای مختلفی اعمال

کرد یعنی میتوان کلاس را چندین بار استفاده کرد. به عنوان مثال بیایید کلاس

زیر را دریک پاراگراف اعمال کنیم :

.fun {

color: #339999;

font-family: Georgia, Times, serif;

letter-spacing: 0.05em;

}

به

این ترتیب 3 خصوصیت برای پاراگرافمان تعریف کرده ایم،که خصوصیت سوم

letter-spacing به معنای اینست که فاصله بین کلمات موجود درمتن 0.05em

باشد. (اگرارتفاع حرف M رابرابربا em1 درنظربگیرید 5% این مقدار برابر با

0.05em خواهد بود).

حال برای این که این خصوصیات که در css نوشتیم

برروی پاراگراف مدنظر اعمال شود کافیست که نام کلاس موجود در css رابه تگ

مورد نظ مان درصفحه html نسبت دهیم:

<p class=”fun”>

A man walks into a bar; you would’ve thought he’d see it coming!

</p>

حال

در نظربگیرید تگ <blockquote>درون صفحه html تان وجود دارد و درون

این تگ میخواهید یک پاراگراف قرار دهید که کلاس fun داشته باشد ، همانند کد

زیر:

<blockquote>

<p class=”fun”>

Happiness is a dip in the ocean followed by a

int or two of Old Speckled Hen. You can quote me on that!”

</p>

</blockquote>

به نظر شما اگر بخواهید چند پاراگراف درون این تگ قراردهید چه کارمیتوان کرد؟ میتوان راه حل زیر را اعمال کرد:

<blockquote>

<p

class=”fun”>”Happiness is a dip in the ocean followed by a pint or

two of Old Speckled Hen. You can quote me on that! </p>

<p

class=”fun”>”Join us for a weekend away at some of our favorite dive

spots and you’ll soon be making new friends. </p>

<p class=”fun”>”Anyway, about time I got on with some <em>proper</em> work!” </p>

</blockquote>

اما

همانطور که می بینید تکرار نام کلاس در تگها ی بالا زیاد صورت گرفته ، پس

به جای استفاده از روش بالا میتوان روش بهتری را به کار برد :

<blockquote class=”fun”>

<p Happiness is a dip in the ocean followed by a pint or two of Old Speckled Hen. You can quote me on that! </p>

<p>”Join us for a weekend away at some of our favorite dive spots and you’ll soon be making new friends. </p>

<p>”Anyway, about time I got on with some <em>proper</em> work!” </p>

</blockquote>

ID & CLASS

یاد

گرفتید که چگونه میتوان از ID و کلاس برای تگهای موجود در HTML خود

استفاده نمایید ، به عنوان مثال برای کلاس از نماد “.” قبل از نام کلاس در

نظر گرفته شده در فایل سی اس اس استفاده می کنیم و برای ID از نماد “#” .

نکته

از مترجم : دقت نمایید برای استایل دهی هم از کلاس استفاه میشود و هم از

ID. اما تفاوت هایی هم در استفاده دارد وآن اینکه از ID برای استایل دهی و

مشخص کردن عناصر اصلی صفحه مانند هدر فوتر و منو و غیره استفاده میکنیم و

یا برای استفاده در موارد برنامه نویسی .

تنها نکته در این باره این

است که در یک صفحه HTML از نام یک ID فقط می شود یکبار استفاده نمود اما

از نام یک کلاس می توان به هر تعداد استفاده کرد.

در نظر بگیرید برای چند تگ درون صفحه تان از یک کلاس یکسان استفاده کرده اید، مثلا:

.fun {

font-family: Georgia, Times, serif;

color: #339999;

letter-spacing: 0.05em;

}

اما برای یکی از تگ ها علاوه بر خصوصیات فوق یک یا چند خصیصه دیگر نیز اضافه کنید، به این روش این کار را انجام می دهیم:

blockquote.fun {

font-style: italic;

}

بدین

ترتیب چنانچه کلاس fun درون تگ blockquote قرار گیرد خصوصیت italic را

نیز می خواند ، اما اگر به سایر تگ هایی که می خواهیم تنها کلاس fun را

بخوانند تگ blockquote را قرار ندهیم خصیصه italic شدن فونت اعمال نمی

شود.

برای روشن تر شدن این موضوع مثال دیگری می زنم:

فرض کنید می خواهیم تمامی متون قرار گرفته درون تگ p صفحه مان به رنگ آبی نفتی درآیند بنابراین کافیست که در CSS بنویسیم :

p {

color: navy;

}

اما

حالا اگر بخواهیم یکی از متون قرار گرفته درون تگ p مان به رنگ دیگری

درآید کافیست ، به این تگ p یه کلاس بدهیم و سپس به آن کلاس رنگ مورد

نظرمان را نسبت دهیم:

.p.gre {

color: green;

}

استایل دهی قسمتی از متن با استفاده از span :

فرض کنید که چنین متنی دارید:

<p>Bubble

Underis a group of diving enthusiasts based in the south-west UK who

meet up for diving trips in the summer months when the weather is good

and the bacon rolls are flowing. We arrange weekends away as small

groups to cut the costs ofaccommodation and travel and to ensure that

everyone gets a trustworthy dive buddy.</p>

و می خواهید دو کلمه

اول این متن یعنی Bubble Underis به صورت bold (پر رنگ) نمایش داده شود.

برای این کار برای این کلمات یک تگ span به کار می بریم و سپس به این span

استایل دیگری را اعمال می کنیم و آن را آبی رنگ می کنیم:

<p><span

class=” blue “>Bubble Under</span> is a group of diving

enthusiasts based in the south-west UK who meet up for diving trips in

the summer months when the weather is good and the bacon rolls are

flowing. We arrange weekends away as small groups to cut the costs

ofaccommodation and travel and to ensure that everyone gets a

trustworthy dive buddy.</p>

.blue

{

Color: # a3c2fa;

}

استایل دهی عناصر با استفاده از css

طی

سالهای گذشته توسعه دهندگان وب سایت با استفاده از css تنها می توانستند

به متون موجود در سایت استایل بدهند و در پاره ای از مواقع رنگی را به متنی

اختصاص می دادند، این تنها کاری بود که می شد با استفاده ازcss انجام داد

چون در آن زمان مرورگر ها بسیار ضعیف بود و نمی توانستند خصوصیات بیشتری از

css را پشتیبانی کنند. اما با گذشت زمان این امر میسر شد و مرورگر ها

پیشرفت کردند.

در این فصل به بررسی زوایای دیگری از css می پردازیم و امکانات بیشتری از آن را معرفی می کنیم. از جمله:

تغییر ظاهر و اندازه فضای مشخصی از وب سایت

تغییر پس زمینه و کناره های اشکال

موقعیت عناصر در هر جای صفحه وب سایت

قبل

از شروع کار، ابتدا برای ایجاد تغییر در ظاهر و اندازه عناصر در وب سایت

می بایست با مفهوم block-level elements و inline elements آشنا شوید.

block-level elements و inline elements

block-level

elements: به عناصر یا تگ هایی می گوییم که توسط آن می توان کل سطر یا

فضایی که آن عنصر در اختیار خود دارد را مسدود یا به اصطلاح block کرد، هر

عنصر block می تواند درون خود عنصر و یا عناصر inline و یا block را جای

دهد.

inline elements : به عناصر یا تگ هایی می گویند که آنها تنها

می توانند به اندازه متنی که درون آن جای گرفته قسمتی از سطر را اشغال

نمایند، این عناصر خطی یا به اصطلاح inline نامیده می شوند، توجه داشته

باشید که درون تگ های inline تنها عنصر Inline جای میگیرد.

نحوه تشخیص

عناصر inline بدین صورت است که اگر عنصری دوم در کنار عنصر اول در امتداد

یک خط قرار گیرند عنصر اول قطعا inline است، اما اگر عنصر اول block باشد

عنصر دوم در بالا یا پایین عنصر اول قرار خواهد گرفت و نه در امتداد عنصر

اول.

در اینجا چند عنصر block را معرفی می کنیم:

تگ های h1, h2,…و h6

P

div

Blockquote

Ul و ol

Form

وقتی

که شما یک پاراگراف ایجاد می کنید، نیازی نیست که بعد از پایان پاراگراف

اول با استفاده از <br /> به خط بعد بروید تنها کافیست یک

تگ<p> را باز کرده متن خود را بنویسید و سپس آن تگ را

ببندید.</p>

بذین ترتیب چون تگ p بلاک است خود به خود متنی که در تگ دوم P قرار می گیرد از ابتدای سطر بعد شروع می شود.



و خروجی آن را بدین صورت خواهیم داشت:

آموزش توسط بهزاد علی بیگی

آموزش طراحی سایت از پایه – قسمت چهاردهم