آموزش طراحی وب سایت از پایه – قسمت چهارم

مفهوم کامنت و لزوم استفاده از آن

نظم در برنامه نویسی ارزش بالایی دارد به طوری که می بایست برنامه نوشته شده توسط شما قابل دنبال کردن توسط برنامه نویس دیگری باشد. یکی از ابزارهایی که در این زمینه به ما کمک می کند گذاشتن کامنت است.

کامنت در واقع نوشته هایی است که در سورس برنامه وجود دارند ولی در نمایش خروجی ظاهر نمی شوند . کامنت گذاری در HTML و CSS و JavaScript کاربرد زیادی دارند. به مثال زیر دقت کنید:

و خروجی بدین صورت است:



در واقع با کامنت توضیح داده است که چرا از تگ em استفاده کرده است. کامنت گذاری در HTML بیشتر برای جدا کردن قسمت های مختلف وب سایت می باشد به طور مثال قسمت منو را با کامنت مشخص می کنیم و می گویم مثلا این قسمت از HTML برای منو است.

نحوه نوشن کامنت در HTML بدین صورت است:

در جاوا اسکریپت به 2 صورت زیر صورت :

و در CSS :

بگذارید یک ذره جلوتر برویم و یک استفاده حرفه ای تر کامنت را هم براتون توضیح بدهم :

استفاده دیگر کامنت زمانی است که می خواهید قسمتی از کد خودتونو نمایش ندید و یا برای مدتی پنهان کنید در آن زمان است که قسمت مربوطه را کامنت می کنید که بعدا هم قابل برگشت است .

و حالا خروجی برنامه

دقت کنید که 2 آیتم li نمایش نمی یابد ولی حذف نشده تا شاید در آینده دوباره فعال شوند.

اگر سوالي در اين قسمت داريد در بخش كامنت ها پاسخ خواهم داد و يا از طريق فرم تماس وب سايتم با من در تماس باشيد .

کاراکترها وسمبل ها و نحوه استفاده در XHTML

بسیاری موارد پیش می آید که می خواهید در متن خود مانند نوشتن همین مقاله از کاراکترهایی مثل > ویا & و یا هر کاراکتر خاص دیگری استفاده کنید. در XHTML ما به جای درج مستقیم این کاراکترها از کد خاصی که برای آنها تعریف شده استفاده می کنیم. مثلا به جای & از & استفاده می کنیم و این یکی از تفاوت های HTML با XHTML است ، یعنی اگر بدین صورت عمل نکنیم سند ما Valid نخواهد شد.

برای آگاهی از این کد ها میتوانید به این آدرس رجوع کنید.

صفحه اول ، نقطه شروع هر وب سایت

نقطه شروع هر وب سایت صفحه اول آن است که با نام index ویا default شناخته خواهد شد. ما در یک مثال کاربردی تگ هایی که تا به حال آموختیم به اضافه دو خصوصیت جدید اضافه کردن تصویر و ارسال ایمیل را خواهیم آموخت.

مثال زیر را در ادیتور خود بنویسید و با نام index.html ذخیره نمایید

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″/>

</head>

<body>

<h1>BubbleUnder.com</h1>

<p>Diving club for the south-west UK – let’s make a splash!</p>

<h2>Welcome to our super-dooper Scuba site</h2>

<p>Glad you could drop in and share some air with us! You’ve

passed your underwater navigation skills and successfully

found your way to the start point – or in this case, our home

page.</p>

<h3>About Us</h3>

<p><img src=”divers-circle.jpg” width=”200″ height=”162″

alt=”A circle of divers practice their skills”/></p><p>When we’re not diving, we often meet up in a local pub

to talk about our recent adventures (any excuse, eh?).</p>

<h3>Contact Us</h3>

<p>To find out more, contact Club Secretary Bob Dobalina

on 01793 641207 or <a

href=”mailto:test@test,com”>email

bob@bubbleunder.com</a>.</p> </body>

</html>