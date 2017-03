آموزش طراحی وب سایت از پایه – قسمت پنجم

اضافه کردن یک ساختار به نام div:تا این لحظه ساختار پایه ای وب سایت و تگ های html و body و p برای پاراگراف وh برای هدر ها را شناختیم و با آن ها کار کردیم و در این قسمت یک ساختار طلائی به نام div را معرفی می نماییم.

div یک تگ بلاک است و به همراه تگ span بیشترین استفاده در صفحات استاندارد وب سایت را دارد .

این تگ معمولا برای قرار دادن گروهی از عناصر داخل آن مورد استفاده قرار می گیرد و داخل آن می توان از عناصر دیگر مانند h1 , img , a , p و غیره استفاده کرد.

این تگ هیچ استایلی از جمله margin و padding ندارد و برای شکل دادن به ظاهر آن از دستورات css استفاده می کنیم.

به مثال زیر دقت نمایید :

<p>This is a paragraph.</p>

<p>This is another paragraph.</p>

<p>This is yet another paragraph.</p>

<p>And just one more paragraph.</p>

<div>This is a div.</div>

<div>The content of each div appears on a new line.</div>

<div>But unlike paragraphs, there is no additional padding.</div>

<div>A div is a generic block-level container.</div>