تولد دوباره نینتندو NES با قیمت 60 دلار که در تابستان سال گذشته و درست در چنین روزهایی اتفاق افتاد طوفانی را به راه انداخت که وقتی این کنسول در آبان ماه عرضه شد نیامده در فروشگاهی مختلف Sold-out شد. موفقیت این کنسول تا جایی ادامه یافت که اردیبهشت امسال اعلام شد که 2.3 میلیون کنسول NES کلاسیک توسط نینتندو فروخته شده است. نینتندو اما چندی بعد با اعلام اینکه قصد دارد نیروی کار خود را در جایی دیگر به کار بگیرد ارائه و فروش NES کلاسیک را متوقف کرد و با این کار طرفدار خود را بسیار نا امید ساخت. اما ظاهرا این شرکت نیروی کار خود را نه برای ساخت یک کنسول مدرن برای رقابت با ایکس‌باکس و پلی‌استیشن جدید بلکه برای تکمیل یک پروزه کلاسیک دیگر احتیاج داشته است چرا که امروز اعلام شده که نینتندو به زودی کنسول خاطره‌انگیز Super NES کلاسیک را با قیمت تنها 80 دلار به بازار ارائه می‌کند.

Super NES کلاسیک قرار در 29 سپتامبر سال جاری (7 مهر 1396) به صورت رسمی به بازار اارئه شود و در آن می‌توان به صورت تکی یا دو نفره با کنترلرهای سیمی متصل به دستگاه و از طریق کابل HDMI متصل به تلویزیون یکی از این بازی‌ها را انجام داد :

Contra III: The Alien Wars

Donkey Kong Country

EarthBound

Final Fantasy III

F-ZERO

Kirby™ Super Star

Kirby’s Dream Course

The Legend of Zelda™: A Link to the Past

Mega Man® X

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox™ 2

Street Fighter® II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Ghouls ’n Ghosts®

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out

Yoshi’s Island

این خبر هیجان‌انگیز برای دوست‌داران نینتندو نوید این را می‌دهد که در آینده نیز با پس از پایان تولید این کنسول می‌توان منتظر دیدن کنسول‌های بازی کلاسیک دیگری از نینتندو بود امری که علاوه بر جذابیت برای طرفداران این برند با سود بسیار سرشاری نیز برای این کمپانی ژاپنی همراه بوده است.

منبع