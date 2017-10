آموزش طراحی وب سایت از پایه – قسمت دهم

با درود به همه دوستان با قسمت دهم آموزش طراحی سایت از پایه در خدمتتون هستم و امیدوارم این مقاله هم مانند مقاله های گذشته بازخورد های خوبی داشته باشد .

در این مقاله نیز راجع به سی اس اس ( css) و نحوه استایل دهی (Font-size ,…. color, Background-color,) و گزینش گر متنی و سبک دهی گروهی صحبت خواهم کرد .



تا اینجای کار به چند مثال ساده اما کاربردی با CSS برای استفاده در وب سایت نگاهی انداختیم. برای استایل دهی خصوصیات بسیار زیادی وجود دارد که البته من قصد دارم آنها را اینجا لیست کنم، هرچند ممکن است شما تا به حال بعضی از این استایل ها و مقدار دهی آنها را تجربه کرده باشید.

نکته : توجه داشته باشید که این استایل ها کل css نیست و در فصل های آینده به این مقادیر اضافه خواهد شد.

Color

همانطور که قبلا هم دیدید برای رنگ دادن به عناصر استفاده می شود.

Background-color

به دو صورت مقدار دهی می شود یا نام رنگ (blue, red, green,..) یا با اعداد دسیمال، مانند: #3acbef

Font-family

با این خصیصه هر فونتی را که بخواهید می توانید به متون سایت خود اعمال کنید، تنها توجه کنید که نحوه مقدار دهی آن همانند مثال های قبلی است که به طور مفصل راجب به آن توضیح داده ام.

Font-size

مقدار دهی آن می تواند مثل یکی از گزینه های زیر باشد:

1- نام های آماده برای سایز دادن به فونت ؛

• XX-small

• X-small

• Small

• Medium

• Large

• X-large

• Xx-large

2- فونت دهی به صورت نسبی؛

• به صورت درصدی : %120

• به صورت 1.2em : em

3- فونت دهی به صورت مطلق؛

• به صورت pixel ، مانند: px12

• به صورت point، مانند: pt12

قطعاً زمانیکه بخواهیم این امکان را به خوانندگان مطالب وب سایتمان بدهیم که با تغییر سایز صفحه مرورگر خود ( مثلا سایز %150 به جای %100) بتوانند سایز فونت متناسب با آن را ببینند فونت دهی به صورت نسبی را مد نظرمان قرار می دهیم.

برای مطالعه بیشتر، این مقاله را مطالعه نمایید.

Font-weight

ضخامت فونت است که به دو صورت normal یا bold مقدار دهی می شود.

Font-style

سبک فونت است که به دو صورت normal یا italic مقدار دهی می شود.

Text-decoration

مدل دهی به متن به صورت: none, underline, overline و یا line-through است.

نکته : قبل از شروع به کار و استفاده از css های متنوع، ابتدا از css ای که تا کنون آن را ساخته اید یک back up بگیرید و سپس با استایل های مختلفی که در بالا یاد گرفتید استایل های مختلفی را بسازید.

تمامی موارد بالا را می بایست در مرورگر خود تست کنید تا با آنها آشنا شوید ولی حالا بیائید استایل دهی بیشتری برروی عناصر موجود در سایتمان اعمال کنیم.

– ابتدا فایل about.html را باز کنید (در تمرین های قبلی ساخته شده است)

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN”

“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”>

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>

<head>

<title>About Bubble Under: who we are, what this site is

for</title>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″/>

</head>

<body>

<div id=”header”>

<div id=”sitebranding”>

<h1>BubbleUnder.com</h1>

</div>

<div id=”tagline”>

<p>Diving club for the south-west UK – let’s make a

splash!</p>

</div>

</div> <!– end of header div –>

<div id=”bodycontent”>

<h2>About Us</h2>

<p>Bubble Under is a group of diving enthusiasts based in

the south-west UK who meet up for diving trips in the

summer months when the weather is good and the bacon

rolls are flowing. We arrange weekends away as small

groups to cut the costs of accommodation and travel and

to ensure that everyone gets a trustworthy dive

buddy.</p>

<p>Although we’re based in the south-west, we don’t stay on

our own turf: past diving weekends away have included

trips up to Scapa Flow in Scotland and to Malta’s

numerous wreck sites.</p>

<p>When we’re not diving, we often meet up in a local pub

to talk about our recent adventures (any excuse,

eh?).</p>

</div> <!– end of bodycontent div –>

</body>

</html>